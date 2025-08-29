Gallardo analisa duelo contra o Palmeiras na Libertadores: ‘Não quer jogar contra a gente’Treinador argentino projeta confronto parelho e lembra que brasileiros também veem os argentinos como adversário difícil
O Palmeiras terá pela frente o River Plate nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Os jogos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro, com a decisão em São Paulo, no Allianz Parque, já que o Verdão fez a melhor campanha na fase de grupos. Contudo, o duelo aparenta ter começado muito antes da bola rolar.
Afinal, nesta quinta-feira (28/8), o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, garantiu vaga nas oitavas da Copa da Argentina ao superar o Unión de Santa Fé nos pênaltis. Em entrevista coletiva, o treinador não escapou das perguntas sobre o embate contra os brasileiros e disse que o Verdão também não quer enfrentar os argentinos.
“O Palmeiras também não quer jogar contra a gente. Todo mundo aqui está falando do Palmeiras, mas lá no Brasil também estão falando do River Plate. Vai ser muito equilibrado”, afirmou Gallardo.
Aliás, este será o reencontro entre as equipes após a semifinal da edição de 2020. Naquela ocasião, o Palmeiras surpreendeu em Buenos Aires e venceu por 3 a 0. Na volta, no Allianz Parque, o River chegou a devolver a pressão com um 2 a 0, mas os paulistas avançaram à final e conquistaram o bicampeonato diante do Santos.
Agora, com ambos os times em boa fase, a expectativa é de mais um capítulo marcante nesta rivalidade recente da Libertadores.