Gallardo analisa duelo contra o Palmeiras na Libertadores: ‘Não quer jogar contra a gente’

Treinador argentino projeta confronto parelho e lembra que brasileiros também veem os argentinos como adversário difícil / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras terá pela frente o River Plate nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Os jogos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro, com a decisão em São Paulo, no Allianz Parque, já que o Verdão fez a melhor campanha na fase de grupos. Contudo, o duelo aparenta ter começado muito antes da bola rolar. Afinal, nesta quinta-feira (28/8), o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, garantiu vaga nas oitavas da Copa da Argentina ao superar o Unión de Santa Fé nos pênaltis. Em entrevista coletiva, o treinador não escapou das perguntas sobre o embate contra os brasileiros e disse que o Verdão também não quer enfrentar os argentinos.