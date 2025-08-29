Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense marca reunião para apresentar proposta da SAF

Fluminense marca reunião para apresentar proposta da SAF

Tricolor deve receber oferta até o fim da próxima semana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense convocou, nesta sexta-feira (29), uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para o próximo dia 8 de setembro, para debater a criação da SAF. Afinal, a ideia é trazer atualizações da situação e apresentar a proposta, já que a diretoria tricolor acredita que terá a oferta em mãos até o fim da próxima semana.

O Banco BTG informou que a proposta será levada ao Fluminense até o final da próxima semana. Portanto, a diretoria tricolor se adiantou para agendar a reunião do Conselho Deliberativo, já que isso demanda um tempo mínimo de acordo com o Estatuto. Caso o Banco BTG atrase a entrega do documento, a reunião será mantida, mas serão comunicados os avanços, segundo o “ge”.

A última reunião do Conselho Deliberativo sobre SAF aconteceu no dia 14 de abril. Na ocasião, o Fluminense apresentou o projeto sobre a SAF e explicou o modelo que desejava aplicar. Assim, ressaltou que todos os documentos seriam apresentados ao conselho e que os sócios futebol, proprietários e contribuintes teriam a decisão final.

A SAF do Fluminense

O modelo da SAF do Fluminense contará com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter papel relevante na SAF, atuando como CEO.

A Lazuli Partners, uma gestora de investimentos, subsidiária LZ Sports, futura administradora da empresa, reuniu os cotistas. O grupo de 15 torcedores contará com nomes como o controlador do BTG Pactual, André Esteves; o diretor-geral da Frescatto, Thiago De Luca; o co-fundador do Absoluto Partners, José Zitelmann; e integrantes da família Almeida Braga, da Icatu Seguros.

A reunião do Conselho Deliberativo deve ter transmissão no canal oficial do Fluminense no YouTube, a FluTV, assim como ocorreu no último encontro sobre a SAF, em abril.

Fundo pretende investir valor bilionário na SAF do Fluminense

O fundo que a Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense promete investir R$ 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos, além de assumir a dívida de R$ 865 milhões. Dessa forma, o foco será nos resultados esportivos antes da busca por retorno financeiro.

Assim, haverão obrigações por parte dos investidores, com foco em um aporte relevante no momento da compra e outros pagamentos nos primeiros anos. Além disso, haverão outros parâmetros, como ter uma das maiores folhas salariais do país. O fundo também deseja investir na modernização de Xerém e no futebol feminino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar