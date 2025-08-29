Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo de Filipe Luís cresce no momento certo da temporada

No Brasileiro, com pontos corridos e esse nível de futebol, será difícil o troféu não ser levado para a Gávea
O Flamengo de Filipe Luís se firma a cada rodada como a grande equipe do futebol nacional em 2025. A goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória foi só mais um passo importante nessa trajetória. Com um elenco recheado de ótimos jogadores, o Rubro-Negro vem se distanciando dos adversários não só na tabela do Campeonato Brasileiro como pelo que faz em campo.

O time é cada vez mais ofensivo, dominante e avassalador quando se apresenta diante da torcida, no Maracanã. A pressão é tanta que os oponentes parecem assustados, alguns, como o Vitória, atônitos. Quando os duelos acontecem fora de casa, também impõe o seu estilo de jogo. Procura sempre ter o controle das ações e, com muita técnica e disposição, empurra os oponentes para trás.

No Brasileiro, apesar de ainda faltar praticamente um turno inteiro, lidera e se mostra como o grande favorito, tendo como rivais na briga pelo título Palmeiras e Cruzeiro, neste momento, num patamar abaixo pelo que mostram nas quatro linhas. Apesar de fazer o seu primeiro trabalho no profissional como treinador, Filipe Luís tem total domínio do grupo e, principalmente, de como extrair o melhor de cada um.

Diretoria do Flamengo acertou em cheio

A diretoria também merece elogios. Os reforços que chegaram desde o Mundial de Clubes melhoraram demais o que já era um excelente time. E não foram poucos: Jorginho, Samuel Lino, Saúl, Emerson Royal e Carrascal abriram opções que vêm sendo muito bem trabalhadas pelo técnico.

Se o Flamengo vai repetir a façanha do Botafogo em 2024, erguendo os troféus do Brasileiro e da Libertadores, é difícil dizer, mas não se pode negar que o Rubro-Negro cresce e se consolida no momento certo da temporada. Por ser um torneio mata-mata, a competição sul-americana é sempre passível de surpresas. Porém, no Brasileiro, com pontos corridos e esse nível de futebol, será difícil o troféu não ser levado para a Gávea.

