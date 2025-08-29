Flamengo de Filipe Luís cresce no momento certo da temporada

No Brasileiro, com pontos corridos e esse nível de futebol, será difícil o troféu não ser levado para a Gávea

O time é cada vez mais ofensivo, dominante e avassalador quando se apresenta diante da torcida, no Maracanã. A pressão é tanta que os oponentes parecem assustados, alguns, como o Vitória, atônitos. Quando os duelos acontecem fora de casa, também impõe o seu estilo de jogo. Procura sempre ter o controle das ações e, com muita técnica e disposição, empurra os oponentes para trás.

O Flamengo de Filipe Luís se firma a cada rodada como a grande equipe do futebol nacional em 2025. A goleada histórica de 8 a 0 sobre o Vitória foi só mais um passo importante nessa trajetória. Com um elenco recheado de ótimos jogadores, o Rubro-Negro vem se distanciando dos adversários não só na tabela do Campeonato Brasileiro como pelo que faz em campo.

No Brasileiro, apesar de ainda faltar praticamente um turno inteiro, lidera e se mostra como o grande favorito, tendo como rivais na briga pelo título Palmeiras e Cruzeiro, neste momento, num patamar abaixo pelo que mostram nas quatro linhas. Apesar de fazer o seu primeiro trabalho no profissional como treinador, Filipe Luís tem total domínio do grupo e, principalmente, de como extrair o melhor de cada um.

Diretoria do Flamengo acertou em cheio

A diretoria também merece elogios. Os reforços que chegaram desde o Mundial de Clubes melhoraram demais o que já era um excelente time. E não foram poucos: Jorginho, Samuel Lino, Saúl, Emerson Royal e Carrascal abriram opções que vêm sendo muito bem trabalhadas pelo técnico.

Se o Flamengo vai repetir a façanha do Botafogo em 2024, erguendo os troféus do Brasileiro e da Libertadores, é difícil dizer, mas não se pode negar que o Rubro-Negro cresce e se consolida no momento certo da temporada. Por ser um torneio mata-mata, a competição sul-americana é sempre passível de surpresas. Porém, no Brasileiro, com pontos corridos e esse nível de futebol, será difícil o troféu não ser levado para a Gávea.

