Flamengo busca retomar negociações para renovar com Arrascaeta

Diretoria rubro-negra queria exntesão do vínculo do uruguaio logo após o Mundial de Clubes, mas as partes não chegaram a um acordo / Crédito: Jogada 10

O Flamengo busca retomar as conversas com o meio-campista Giorgian de Arrascaeta para a renovação de seu contrato. O objetivo do clube é estender o vínculo, que atualmente vai até dezembro de 2026. A iniciativa visa garantir a permanência de um dos jogadores mais importantes do elenco, peça-chave nas conquistas recentes. A informação incial foi do “ge”. A negociação deverá envolver discussões sobre o salário e outros termos, com a expectativa de que ambas as partes cheguem a um acordo que atenda aos objetivos financeiros do clube e às ambições de carreira do jogador.