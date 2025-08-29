Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo busca retomar negociações para renovar com Arrascaeta

Flamengo busca retomar negociações para renovar com Arrascaeta

Diretoria rubro-negra queria exntesão do vínculo do uruguaio logo após o Mundial de Clubes, mas as partes não chegaram a um acordo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo busca retomar as conversas com o meio-campista Giorgian de Arrascaeta para a renovação de seu contrato. O objetivo do clube é estender o vínculo, que atualmente vai até dezembro de 2026. A iniciativa visa garantir a permanência de um dos jogadores mais importantes do elenco, peça-chave nas conquistas recentes. A informação incial foi do “ge”.

A negociação deverá envolver discussões sobre o salário e outros termos, com a expectativa de que ambas as partes cheguem a um acordo que atenda aos objetivos financeiros do clube e às ambições de carreira do jogador.

Nas conversas iniciais, Arrascaeta deixou claro que deseja uma valorização financeira e um contrato com validade até o final de 2028 (três anos e meio), com flexibilidade de negociação quanto à duração. A resposta negativa com paralisação das conversas, aliás, pegou o uruguaio de surpresa. Do outro lado, o Flamengo sinalizou pela extensão por mais um ano (até o fim de 2027) com aumento salarial.

A ideia da diretoria do Flamengo era resolver a renovação logo após a participação no Mundial de Clubes. No entanto, a condução do processo afastou uma resolução. Internamente, entende-se que a nova gestão não pretende fazer força para segurar o camisa 10 após o fim de seu contrato.

Arrascaeta, ídolo do Flamengo

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta, aliás, superou a marca de 300 jogos pelo clube. Ele se tornou uma peça fundamental na equipe, contribuindo significativamente para as conquistas do time. Além disso, o uruguaio ajudou o clube a levantar 18 troféus, incluindo duas Libertadores e duas Copas do Brasil. A trajetória do camisa 10 tem momentos de brilho e sucesso, consolidando sua posição como um dos ídolos da torcida.

Nesta sexta-feira, Arrascaeta recebeu uma homenagem especial do Flamengo, no Ninho do Urubu. O meia, afinal, se tornou o jogador com mais assistências da história do Campeonato Brasileiro, ultrapassando nomes lendários do futebol nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar