Fenerbahçe anuncia demissão de Mourinho após eliminação na Champions

Queda para o Benfica nos playoffs do torneio continental pesa para a saída de treinador português, que terá direito a receber valor milionário
O Fenerbahçe anunciou, nesta sexta-feira (29), a demissão do técnico português José Mourinho, menos de 48 horas após a eliminação para o Benfica na fase de playoffs da Champions League. Em nota oficial, o clube turco se despediu do treinador português, que assumiu o comando da equipe em junho de 2024.

“Nos despedimos de José Mourinho, que foi o treinador do nosso time principal desde a temporada 2024/25. Agradecemos por seus esforços e desejamos sucesso na sequência da carreira”, informou o clube turco em nota.

O treinador português fazia parte de um ambicioso projeto do clube para retomar o protagonismo europeu. Entretanto, a derrota para os portugueses, que custou o adeus ao principal torneio continental pesou na decisão da diretoria, que sonhava com a fase de liga.

A passagem do comandante português se encerra com 62 jogos, tendo conquistado 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Assim, no último Campeonato Turco, o time terminou na vice-liderança, ficando 11 pontos atrás do campeão Galatasaray.

Além disso, teve decepções nas competições de mata-mata. Entre elas, a eliminação prematura na Copa da Turquia, nas quartas de final, e nas oitavas da Liga Europa para o Rangers.

Por fim, o técnico português ainda tinha um ano de contrato. E pela rescisão por parte do clube turco, Mourinho receberá R$ 95 milhões. As informações são do portal “Fanatik”.

