Fenerbahçe anuncia demissão de Mourinho após eliminação na Champions

A passagem do comandante português se encerra com 62 jogos, tendo conquistado 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Assim, no último Campeonato Turco, o time terminou na vice-liderança, ficando 11 pontos atrás do campeão Galatasaray.

Além disso, teve decepções nas competições de mata-mata. Entre elas, a eliminação prematura na Copa da Turquia, nas quartas de final, e nas oitavas da Liga Europa para o Rangers.

Por fim, o técnico português ainda tinha um ano de contrato. E pela rescisão por parte do clube turco, Mourinho receberá R$ 95 milhões. As informações são do portal “Fanatik”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook