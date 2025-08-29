Ex-mulher se arrepende de expor casos extraconjugais e agressivos de Bruno Silva: ‘Não pensei’

Andressa Marinho também fez questão de esclarecer sobre o procedimento realizado pelo volante para tratar de um câncer / Crédito: Jogada 10

Andressa Marinho voltou atrás em acusações feitas contra o volante Bruno Silva, seu ex-marido, no início da semana. Depois de revelar casos de agressões e outra série de traições, inclusive em meio ao processo para amputação parcial do órgão genital do jogador, a biomédica disse ter se arrependido de expor detalhes da relação com o ex-Botafogo. Em texto publicado nas redes sociais, Marinho explicou que tomou atitude movida pela raiva e decepção com o jogador, mas sem avaliar os efeitos.

“Me arrependi muito de ter vindo expor aqui coisas tão pessoais. Em um momento de profunda decepção e raiva, agi de maneira impensada… Não pensei nas consequências horríveis que teríamos, não pensei nos meus filhos. Só queria colocar toda aquela dor pra fora!”, desabafou. Caso de violência doméstica A biomédica não voltou atrás nas versões, mas se arrependeu de como o fez. Ela reconheceu, por exemplo, que as agressões existiram, mas tratou o assunto como “superado judicialmente”. “Sobre a violência doméstica que falei, estão me perguntando se vou pedir medida protetiva, se denunciei. Gente, eu deixei muito claro que foi algo do passado, resolvido na época na justiça. Nós já nos separamos no âmbito jurídico. Isso tudo em 2022”, esclareceu. Doença de Bruno Silva No mesmo pronunciamento, Andressa procurou corrigir a forma como o problema de saúde do ex-marido saiu na mídia. Ela afirmou que não se tratou de uma amputação peniana, mas sim uma orquiectomia parcial. Ou seja, em que o tumor e parte de um testículo foram retirados.

“As pessoas têm feito tantas piadas quanto a isso e nem sabem do que se trata. Parem de deduzir ou inventar!”, completou. Histórico recente Separados juridicamente desde 2022, o casamento de oito anos terminou definitivamente após nova acusação de infidelidade. Andressa revelou que o volante foi visto em uma casa de entretenimento adulto, em Campinas, logo após a eliminação do Rio Branco-ES. Bruno Silva, de 39 anos, soma passagens por clubes como Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Ele viveu um de seus auges como jogador no clube mineiro, quando conquistou a Copa do Brasil 2018.