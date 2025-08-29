Esposa de astro do Vasco será musa de escola de samba no Carnaval de 2026

Esposa de astro do Vasco será musa de escola de samba no Carnaval de 2026Mulher de jogador do Cruz-Maltino representará a Unidos de Vila Isabel no próximo desfile das principais escolas de samba do Rio de Janeiro
Ainê Coutinho, mulher de Philippe Coutinho, principal jogador do Vasco, anunciou que terá sua primeira experiência no Carnaval. Isso porque, em anúncio, na última quinta-feira (28), ela comunicou que a principal musa da Unidos de Vila Isabel no Carnaval de 2026 do Rio de Janeiro.
A esposa do astro já havia feito postagens em suas redes sociais em que indicava uma ligação com o Carnaval. Afinal, Ainê recentemente publicou que começou a fazer ensaios para aprender a sambar. Ela também compartilhou um vídeo em que expõe o sentimento de desfilar na Marquês de Sapucaí.
O enredo escolhido pela Vila Isabel será ‘Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África’, com o intuito de homenagear o poeta Heitor dos Prazeres.
Fase de irregularidade de Coutinho no Vasco
Desde o seu retorno ao Cruz-Maltino, Coutinho encontra dificuldades em ter uma sequência de minutos em campo pela sua questão física. Além disso, o meio-campista também não consegue emplacar atuações positivas consecutivas. Mesmo assim, o camisa 10 voltou a dar esperanças aos torcedores. Até porque em dois dos últimos quatro jogos, ele teve performances de destaque. No caso, na vitória de goleada sobre o Santos, no Campeonato Brasileiro. Além do empate com o Botafogo pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.