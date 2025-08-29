Empresário volta atrás e vai concorrer à presidência do Grêmio

Uma sexta-feira (29) de reviravolta no Grêmio. O candidato à presidência Marcelo Marques voltou atrás de sua decisão e agitou os bastidores do clube gaúcho. Há dois dias, o empresário havia anunciado a desistência, mas agora retornou e publicou em rede social uma mensagem que encheu a torcida do Imortal de esperança por dias melhores.

“Passando aqui para agradecer o carinho de todos os torcedores. Essa demonstração de carinho me comoveu demais. Mostrou que não estou sozinho. Estou com vocês para o que der e vier. Desculpa pelo susto, contem comigo sempre. Amo vocês e dá-lhe Grêmio”, escreveu o empresário e candidato à presidência do Tricolor Gaúcho.