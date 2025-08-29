David Luiz é acusado de citar caso de Eliza Samudio em ameaças contra ex-amante

A denunciante Karol Cavalcante revelou uma série de intimidações por parte do zagueiro, que, ainda segundo relato, também tentou extorqui-la / Crédito: Jogada 10

David Luiz passou a responder judicialmente pelas denúncias recentes de Karol Cavalcante, que afirma ter vivido um relacionamento extraconjugal com o zagueiro do Pafos, do Chipre. Às autoridades, a jovem expôs ameaças diretas — com referências ao caso de Eliza Samudio —, que, de acordo com relato, buscavam silenciá-la de qualquer tentativa de exposição da relação. Karol afirmou ter se sentido intimidada pelo zagueiro, que ainda teria oferecido R$ 100 mil para que o assunto não viesse a público. As perseguições, ainda de acordo com a mulher, se iniciaram após recusa à proposta de trisal feita anteriormente pelo jogador. A partir da negativa, ela passou a ser alvo de assédios do zagueiro em Fortaleza.

“As mensagens que ele me mandava me transmitiam medo, angústia e eu estava assustada. Só quero paz”, disse em entrevista recente. Determinação judicial O Judiciário do Ceará recebeu os materiais entregues à polícia e, após análise, determinou que David Luiz mantenha distância mínima de 100 metros de Karol. Ele também está proibido de tentar contactar a vítima, seja por ligações, mensagens ou redes sociais. A ordem também o impede de frequentar locais em que a denunciante esteja presente. Vale destacar que o descumprimento de tais medidas podem acarretar em prisão preventiva — com pena que varia de dois a cinco anos de reclusão. Versão de David Luiz A assessoria do atleta já havia se manifestado sobre a relação entre a dupla horas após as primeiras denúncias públicas. Em nota, a ALOB Sports rebateu a versão de Karol e alegou que o zagueiro “apenas respondeu mensagens recebidas” da jovem, tampouco se encontraram presencialmente.