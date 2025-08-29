Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Cruzeiro x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Com os dois times em ascensão, equipes se enfrentam neste sábado, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado (30), às 21h, Cruzeiro e São Paulo medem forças no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é a terceira colocada e segue na caça aos líderes da competição e vem empolgada. Afinal, o clube celeste venceu seus últimos dois jogos contra o Internacional e Atlético-MG, este pela Copa do Brasil. Contudo, o Tricolor também vem em um grande momento. A equipe de Hernán Crespo está há oito jogos invictos na competição e encostou no G6, querendo entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 19h30. Christian Rafael assume a bronca da narração. Thiago Hugolini já avisou que ficará nos comentários. David Silva, nas reportagens, fecha este trio infernal para o duelo no Gigante da Pampulha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar