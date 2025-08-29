Cruzeiro x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado (30), às 21h, Cruzeiro e São Paulo medem forças no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é a terceira colocada e segue na caça aos líderes da competição e vem empolgada. Afinal, o clube celeste venceu seus últimos dois jogos contra o Internacional e Atlético-MG, este pela Copa do Brasil. Contudo, o Tricolor também vem em um grande momento. A equipe de Hernán Crespo está há oito jogos invictos na competição e encostou no G6, querendo entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 19h30. Christian Rafael assume a bronca da narração. Thiago Hugolini já avisou que ficará nos comentários. David Silva, nas reportagens, fecha este trio infernal para o duelo no Gigante da Pampulha.