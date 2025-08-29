Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Criciúma marca no apagar das luzes, bate Remo no Mangueirão e dorme no G4 da Série B

Jean Carlos, aos 55 minutos do segundo tempo, converte pênalti e define o 1 a 0 para os catarinenses fora de casa, pela 24ª rodada
Com um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, o Criciúma derrotou por 1 a 0 o Remo na noite desta quinta-feira (28), na abertura da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Jean Carlos anotou o gol solitário no estádio Mangueirão, em Belém do Pará.

O resultado leva o Tigre para a quarta colocação, agora com 37 pontos, um a mais do que o Novorizontino, que ainda joga nesta rodada. Já o Leão estaciona nos 36 somados, em sexto na tabela.

O Remo volta a campo na sexta-feira (5/9), quando visita o Amazonas às 17h, no Estádio Carlos Zamith. Também pela 25ª rodada, o Criciúma recebe a Chapecoense, domingo (7), no Heriberto Hülse, às 16h. Todos os horários são de Brasília.

Confira a classificação da Série B do Brasileiro

O jogo

Com o apoio da torcida, o Remo esteve mais perto de abrir o placar na primeira etapa. Diego Gonçalves e Pedro Rocha tiveram boas chances, mas desperdiçaram. O último, então, chegou a ter o gol aberto, mas faltou força no arremate. Os times alternaram avanços, mas não conseguiram superar a defesa adversária. O goleiro Alisson, do Tigre, levou a melhor no duelo com Marrony, com destaque para uma defesa que fez quando o atacnate estava de frente para a meta.

Na volta do intervalo, o Remo se manteve mais agressivo e empilhou chances. Contudo, a falta de pontaria voltou a aparecer. Davó teve a oportunidade de marcar para os donos da casa, mas Alisson, o grande nome do Criciúma, estava intransponível. Os visitantes souberam se segurar e foram premiados nos acréscimos. Aos 50 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Criciúma. Mesmo sendo chamado para conferir o lance no monitor do VAR, o árbitro André Luiz Policarpo Bento manteve a decisão de campo. Melhor para o meia Jean Carlos, que converteu a cobrança para selar o triunfo catarinense no Norte do país.

Jogos da 24ª rodada da Série B

Quinta-feira (28/8)
Remo 0x1 Criciúma
Sexta (29)
Operário x Coritiba – 19h
Sábado (30)
CRB x Paysandu – 16h
Goiás x Botafogo-SP – 18h30
Athletico-PR x Novorizontino – 20h30
Domingo (31)
Volta Redonda x Athletic – 18h30
Segunda (1/9)
Chapecoense x Vila Nova – 19h
Ferroviária x Cuiabá – 21h30
Terça (2)
América-MG x Avaí – 19h30

