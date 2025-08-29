Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comitê da CBF dá parecer sobre polêmica em Vasco x Botafogo

Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) concorda com marcação de campo de Anderson Daronco (RS)
Através de seu site oficial, a CBF divulgou nesta sexta-feira (29/8) parecer realizado pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) sobre a polêmica durante o jogo Vasco 1 x 1 Botafogo, na última quarta-feira (27/8), em São Januário, pela Copa do Brasil.

O parecer se deu durante reunião virtual na última quinta (28/8) com os componentes do CCEI. Nela, houve a deliberação técnica em relação ao lance ocorrido no primeiro minuto do segundo tempo do clássico. Na ocasião, Rayan, do Vasco, chutou, e Marlon Freitas, do Botafogo, se colocou frente à bola, bloqueando o arremate com o braço. No entanto, segundo o parecer, não houve penalidade.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. A bola bate no braço e no peito do jogador do Botafogo/RJ. A parte do braço que tem contato com a bola está à frente do corpo, sem ampliar seu espaço corporal considerando a direção da bola”, diz o parecer, assinado pelo Diretor de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

A reunião teve a participação dos componentes do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais CCEI, Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, do Diretor de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e do integrante da Comissão de Árbitros da CBF, Fabricio Vilarinho.

O árbitro do jogo em questão foi Anderson Daronco (RS), enquanto o VAR estava a cargo de Rodolpho Toski Marques (PR). O jogo da volta será no dia 11 de setembro, no Nilton Santos. Assim, quem vencer avança às semifinais da Copa do Brasil.

