Com julgamento marcado, defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, desiste de recurso no STJ

Representantes do camisa 27 da Gávea tentavam anular a investigação contra o atacante por manipulação de apostas esportivas / Crédito: Jogada 10

A defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, desistiu do recurso que havia apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para anular a investigação que o tornou réu por suspeita de manipulação de apostas. O processo apura a denúncia de que o jogador teria forçado um cartão amarelo em partida do Campeonato Brasileiro 2023, com objetivo de favorecer apostadores. Representantes do atacante buscavam anular os atos processuais alegando incompetência da Justiça do Distrito Federal, onde o caso tramita. Isso porque os advogados sustentavam que a ação deveria ser julgada pela Justiça Federal e, portanto, pediam a invalidação de toda investigação. Ou seja, o objetivo visava transferir o caso para esfera federal.

Inicialmente, a defesa tentou um habeas corpus — negado em decisão monocrática do ministro Joel Ilan Paciornik. Em seguida, recorreu com um agravo regimental para que a Quinta Turma da corte julgasse o pedido. A sessão, inclusive, estava marcada para próxima terça-feira (02), mas os advogados apresentaram petição de desistência, homologada em poucas horas. Contexto do caso Denunciado em junho pelo Ministério Público do Distrito Federal, Bruno Henrique é acusado de ter antecipado ao irmão sobre a advertência no duelo contra o Santos, em Mané Garrincha, pelo Brasileirão. A informação, como consequência, teria embasado uma série de apostas feitas por outros familiares e amigos. A Polícia Federal realizou a operação de busca e apreensão em novembro do ano passado, cerca de três meses depois ao início das investigações. À época, um dos envolvidos, Douglas Ribeiro Pina Barcelos, admitiu ao MP que sabia da advertência e aceitou prestar serviços comunitários, além de multa estabelecida. Já o atacante segue negando veementemente seu envolvimento no episódio. Conversas extraídas do celular de Wander Nunes Pinto, irmão do jogador e também denunciado no caso, reforçaram o inquérito que resultou no indiciamento dos envolvidos.

Punições a Bruno Henrique Na esfera esportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para o dia 4 de setembro, às 09h, o julgamento do atleta. A Procuradoria denunciou o atacante com base em vários artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que preveem punições de 360 a 720 dias de suspensão, além de multas de até R$ 100 mil. As acusações incluem atuar de forma prejudicial ao time, influenciar resultado de partida e descumprir regulamentos. A defesa insiste que o cartão recebido no duelo contra o Santos ocorreu em lance comum, sem falta e classificou a denúncia como absurda.