Com Carrascal, Colômbia anuncia convocados para jogos das Eliminatórias

Santiago Arias, do Bahia; Richard Ríos, ex-Palmeiras, e Jhon Arias, ex-Fluminense, estão na lista. Kevin Serna fica fora; veja lista completa
A Colômbia anunciou, nesta sexta-feira (29), a lista de convocados para para os dois últimos das Eliminatórias sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Venezuela. Há jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Carrascal, do Flamengo, e Santiago Arias, do Bahia. Além deles, Richard Ríos, ex-Palmeiras, e Jhon Arias, ex-Fluminense, estão na lista.

Havia, aliás, a expectativa para que o atacante Kevin Serna, do Fluminense, pudesse entrar na lista. Porém, o jogador tricolor, que apesar da boa fase em campo, não entrou na convocação do técnico Néstor Lorenzo.

Sexta colocada com 22 pontos, a Colômbia, assim, garante vaga direta na Copa se vencer um de seus dois últimos jogos. Em 4 de setembro, recebe a Bolívia em Barranquilla. Cinco dias depois encara a Venezuela em Monagas.

Convocação da Colômbia

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas-MEX), David Ospina (Atlético Nacional-COL) e Kevin Mier (Cruz Azul-MEX).

Defensores: Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Deiver Machado (Lens-FRA), Andrés Román (Atlético Nacional-COL), Yerry Mina (Cagliari Calcio-ITA), Dávinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Santiago Arias (Bahia) e Johan Mojica (Mallorca-ESP).

Meio-campistas: Kevin Castaño (River Plate-ARG), Richard Ríos (Benfica-POR), Jorge Carrascal (Flamengo), ⁠Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), ⁠Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING) e James Rodríguez (León-MEX).

Atacantes: Luis Suárez (Sporting-POR), Luis Díaz (Bayern-ALE), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Marino Hinestroza (Atlético Nacional-COL), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS) e Dayro Moreno (Once Caldas-COL).

Tags

Futebol Internacional flamengo

