Ceará x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

De olho na parte de cima da tabela, Vozão recebe o Jaconero, que joga a vida para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto de opostos neste sábado (30). O Ceará recebe o Juventude às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que busca se aproximar do topo da tabela e um visitante que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento. O duelo testa o momento de cada time. O Ceará, 10º colocado, não perde há duas partidas e quer usar o fator casa para subir na classificação. Já o Juventude, que ocupa a 18ª posição, chega em baixa após uma derrota em casa e sabe que uma vitória, combinada com outros resultados, pode tirá-lo do Z4.

Como assistir A partida terá transmissão do Premiere Como chega o Ceará O Ceará chega para a partida buscando se consolidar na primeira metade da tabela do Brasileirão. A equipe ocupa a 10ª posição e defende uma invencibilidade de duas partidas. O Vozão, aliás, vem de um resultado importante: um empate sem gols fora de casa contra o Grêmio, o que dá confiança ao time para buscar a vitória em casa. Para este confronto, a equipe segue com três desfalques no departamento médico: Luiz Otávio, Fernandinho e Fernando Miguel. Por outro lado, o técnico ganha um reforço importante no meio-campo. O jogador Fernando Sobral, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e deve retornar ao time titular. Como chega o Juventude O Juventude chega a Fortaleza vivendo um momento muito delicado e com a confiança em baixa. A equipe comandada por Thiago Carpini está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Além disso, o time vem de uma derrota dura em casa, por 3 a 1, para o Botafogo, o que aumenta a urgência por um resultado positivo.