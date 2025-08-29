Brasileiro que atua pelo Copenhagen destaca ‘sonho’ de disputar a Champions

Gabriel Pereira vibra com classificação do time escandinavo para próxima fase do torneio após vencer o Basel, na quarta-feira passada / Crédito: Jogada 10

O Copenhagen FC venceu o Basel por 2 a 0 e garantiu sua vaga na edição 2025/2026 da UEFA Champions League, na última quarta-feira (27). A equipe dinamarquesa empatou o jogo de ida por 1 a 1 e fechou o confronto com 3 a 1 no agregado. Autor do gol no primeiro duelo, o zagueiro brasileiro Gabriel Pereira celebrou a vitória e a classificação para a fase de grupos da maior competição de clubes da Europa. “Estou muito feliz com essa vitória de hoje e a classificação para a fase principal da Champions. O nosso time se mostrou muito forte e, graças a Deus, conquistamos o nosso principal objetivo. Enfrentamos adversários difíceis, mas mostramos a nossa força, contamos com o apoio da nossa torcida e hoje celebramos essa tão importante classificação para todos nós jogadores e para a torcida”, disse.

Para Gabriel Pereira, será a primeira experiência no principal torneio de clubes do continente. O brasileiro revelou que disputar a competição era um sonho de infância. “Realmente é a realização de um sonho poder disputar a Champions League. Eu cresci vendo essa competição e hoje, poder garantir essa classificação e estar próximo de jogar a fase principal, é algo que me deixa muito feliz. Vamos ter grandes adversários pela frente, times que já venceram a competição como Barcelona e Borussia, um time que chegou à final recentemente que é o Tottenham e outras equipes com tradição, então vamos buscar fazer boas partidas e quem sabe beliscar uma vaga”, concluiu. Copenhagen na Champions A última participação do Copenhagen na fase de grupos da Champions League, aliás, foi em 2022/2023. A trajetória do time dinamarquês nesta Champions começou na segunda fase pré-eliminatória. A equipe superou o Drita por 3 a 0 no agregado. Na sequência, passou pelo Malmö, da Suécia, vencendo por 5 a 0. Com boas atuações de Gabriel Pereira, o time escandinavo, portanto, sofreu apenas um gol em seis partidas.