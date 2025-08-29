Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro celebra classificação do Ludogorets para fase de liga da Europa League

Pedro Naressi analisa momento da equipe búlgara, que garantiu a vaga derrotou o FK Shkendija, da Macedônia do Norte, por 5 a 3 no agregado
Atual campeão búlgaro, o Ludogorets confirmou a classificação para a fase de liga da Europa League 2025/26. Para garantir a vaga, a equipe derrotou o FK Shkendija, da Macedônia do Norte, por 5 a 3 no placar agregado. Assim, Pedro Naressi, um dos pilares do time, celebrou a vaga e destacou o foco para alçar voos ainda maiores ao longo da temporada.

“O objetivo inicial da temporada foi atingido (a classificação para a fase de liga europeia). Agora, temos de seguir focados e evoluindo diariamente para alcançar resultados ainda melhores neste ano”, afirmou Naressi, que também analisou o confronto contra os macedônios.

“Foram jogos bem duros contra o Shkendija, ambos decididos nos detalhes. O grupo todo se entregou ao máximo e superou as dificuldades para conquistar a vitória e a vaga na Europa League”, destacou o volante.

Com a camisa da equipe búlgara, o brasileiro soma, em quatro temporadas, 133 partidas, com quatro tentos e quatro assistências.  Por fim, o Ludogorets terá os seguintes confrontos na fase de Liga: Betis (casa), Rangers (fora), PAOK (casa), Ferencváros (fora), Nice (casa), Young Boys (fora), Celta de Vigo (casa), Malmo (fora).

