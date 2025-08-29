Brasileiro celebra classificação do Ludogorets para fase de liga da Europa League

Pedro Naressi analisa momento da equipe búlgara, que garantiu a vaga derrotou o FK Shkendija, da Macedônia do Norte, por 5 a 3 no agregado / Crédito: Jogada 10

Atual campeão búlgaro, o Ludogorets confirmou a classificação para a fase de liga da Europa League 2025/26. Para garantir a vaga, a equipe derrotou o FK Shkendija, da Macedônia do Norte, por 5 a 3 no placar agregado. Assim, Pedro Naressi, um dos pilares do time, celebrou a vaga e destacou o foco para alçar voos ainda maiores ao longo da temporada. “O objetivo inicial da temporada foi atingido (a classificação para a fase de liga europeia). Agora, temos de seguir focados e evoluindo diariamente para alcançar resultados ainda melhores neste ano”, afirmou Naressi, que também analisou o confronto contra os macedônios.