Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Antes do recesso para a Data Fifa, Glorioso precisa vencer para não perder o G4 do Campeonato Brasileiro de vista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após choque pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ainda neste mês, Botafogo e Bragantino têm reencontro marcado neste sábado (30), às 18h30, no Estádio Nilton Santos. O duelo é válido pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Na Copa, o Glorioso levou a melhor sobre o Massa Bruta.

Onde assistir?

O Premiere tem a exclusividade do confronto entre cariocas e paulistas.

Como chega o Botafogo?

Quinto colocado, com 32 pontos, o Glorioso mirou o G4 como objetivo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro oscila e não consegue engatar uma sequência de triunfos. O técnico Davide Ancelotti, por exemplo, ainda não venceu no Engenho de Dentro, pelo Brasileirão. Mas a equipe está sempre no bolo dos times que estariam na próxima Copa Libertadores.

Autor de dois gols contra o Juventude, no 3 a 1 da última rodada, o centroavante Ramos cumpre protocolo de concussão e desfalca o Mais Tradicional. O lateral-esquerdo Telles, com dores, não tem sua presença garantida. Caso seja ausência no embate, Marçal já está de prontidão para substituí-lo.

Davide não conta com Cuiabano, lateral-esquerdo que volta somente em três semanas, e o zagueiro Bastos, cuja previsão de retorno ficou para outubro.

Como chega o Bragantino?

O Massa Bruta é o oitavo colocado, com 30 pontos. Após ficar oito jogos só perdendo, o time do interior paulista reagiu na última rodada e, assim, venceu o Fluminense por 4 a 2. Somar pontos no Colosso do Subúrbio tornou-se, portanto, um objetivo para os comandados do técnico Fernando Seabra.

Sobre a equipe que enfrenta o Botafogo, duas novidades que podem pintar entre os relacionados: o departamento médico liberou a dupla Vinicinho e Fernando. Este último, aliás, não entra em campo há quase seis meses. O volante Gabriel e o atacante Barbosa, que não enfrentaram o Tricolor das Laranjeiras, também ficam à disposição da comissão técnica.

Em contrapartida, o número de desfalques ainda é alto. A saber: Capixaba, Eduardo, Hurtado, Sant’anna e Pitta.  

BOTAFOGO x BRAGANTINO

Rodada 22 do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 30/08/2025 (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal (Telles); Danilo, Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BRAGANTINO: Cleiton, Mendes, Marques, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Barbosa e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar