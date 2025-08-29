Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Antes do recesso para a Data Fifa, Glorioso precisa vencer para não perder o G4 do Campeonato Brasileiro de vista
Após choque pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ainda neste mês, Botafogo e Bragantino têm reencontro marcado. Será, então, neste sábado (30), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O duelo é válido pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Na Copa, o Glorioso levou a melhor sobre o Massa Bruta.

A equipe de craques da Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 17h. Ricardo Froede narra a peleja, com o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

