Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto, neste sábado (30), às 13h30 (de Brasília), na WWK Arena, pela segunda rodada do Campeonato Alemão
Augsburg e Bayern de Munique se enfrentam, neste sábado (30), às 13h30 (de Brasília), na WWK Arena, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. O jogo coloca frente a frente o atual campeão e um time em busca de afirmação. Os Bávaros pretendem, afinal, somar mais três pontos para ampliar a diferença na liderança da competição.

As equipes, aliás, se enfrentaram 62 vezes na história. O Augsburg soma 12 vitórias, enquanto o Bayern 44 triunfos. Além disso, houve seis empates entre os times.

Onde assistir

A partida entre Augsburg e Bayern de Munique, pelo Campeonato Alemão, aliás, terá transmissão da Cazé Tv (Youtube), Onefootbal, Sportv, Prime Video e Disney+.

Como chega o Augsburg

O Augsburg chega animado após vencer o Freiburg por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Alemão, resultado que marcou a primeira vez em seis meses que a equipe balançou as redes três vezes em um jogo da Bundesliga. Sob o comando de Sandro Wagner, o time, afinal, tenta construir uma nova identidade após sofrer com dificuldades na temporada anterior.

Como chega o Bayern de Munique

Do outro lado, o Bayern abriu a temporada com uma atuação imponente ao golear por 6 a 0 o RB Leipzig. Foi a 17ª vez, desde a chegada de Vincent Kompany, que a equipe marcou quatro ou mais gols em um jogo. Com isso, a vitória deixou o atual campeão na liderança desde a rodada de abertura.

AUGSBURG x BAYERN DE MUNIQUE

Campeonato Alemão – 2ª rodada
Data-Hora: 30/8/2025 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
Local: WWK Arena, em Augsburg (ALE)
Onde assistir: Cazé Tv (Youtube), Onefootbal, Sportv, Prime Video e Disney+.
AUGSBURG: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf,Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Komur, Saad. Técnico: Sandro Wagner.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Técnico: Vicent Kompany.
Árbitro: Florian Exner (ALE)

