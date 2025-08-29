Atlético faz contato com treinador português para substituir Cuca

Pedro Martins comanda o Al-Gharafa, do Catar, e está no radar do Galo para ser o novo comandante da equipe

Após demitir Cuca, o Atlético já está de olho no mercado para trazer um novo comandante. O Galo já sondou o português Pedro Martins, de 55 anos, que comanda o Al-Gharafa, do Catar, para ocupar o cargo deixado pelo campeão da Libertadores em 2013.

De acordo com o jornalista português Rui Miguel Mendonça, o clube entrou em contato direto com o treinador, através do seu CSO, Paulo Bracks, para saber sobre sua disponibilidade no momento. De acordo com Mendonça, Martins está aberto a ouvir propostas que lhe possam ser interessantes.