Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético faz contato com treinador português para substituir Cuca

Atlético faz contato com treinador português para substituir Cuca

Pedro Martins comanda o Al-Gharafa, do Catar, e está no radar do Galo para ser o novo comandante da equipe
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após demitir Cuca, o Atlético já está de olho no mercado para trazer um novo comandante. O Galo  já sondou o português Pedro Martins, de 55 anos, que comanda o Al-Gharafa, do Catar, para ocupar o cargo deixado pelo campeão da Libertadores em 2013.

De acordo com o jornalista português Rui Miguel Mendonça, o clube entrou em contato direto com o treinador, através do seu CSO, Paulo Bracks, para saber sobre sua disponibilidade no momento. De acordo com Mendonça, Martins está aberto a ouvir propostas que lhe possam ser interessantes.

O treinador está no clube catari desde novembro de 2022. Antes disso, teve uma grande passagem pelo Olympiacos. Na Grécia, dirigiu a equipe entre 2018 e 2022, e conqusitou o título grego em três oportunidades, além de vencer uma copa nacional.

Martins é um dos nomes sondados pelo Atlético para assumir o cargo. Além do português, já há rumores que envolvem Pedro Caixinha, Luís Zubeldía, Tite e Sampaoli, o último muito clamado por torcedores nas redes sociais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar