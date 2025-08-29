Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético demite Cuca após derrota em clássico na Copa do Brasil

Atlético demite Cuca após derrota em clássico na Copa do Brasil

Treinador foi comunicado da demissão na manhã desta sexta-feira (29), ao chegar à Cidade do Galo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (29) a saída do técnico Cuca. A decisão foi tomada após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na quarta-feira, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Esta foi a quarta passagem do treinador pelo Galo, onde comandou a equipe em 45 jogos na temporada. O rendimento, considerado irregular pela diretoria, já vinha sendo alvo de avaliações internas antes mesmo do clássico com o Cruzeiro.

Com a saída de Cuca, o Atlético inicia a busca por um novo nome para assumir o comando técnico. Jorge Sampaoli e Luís Zubeldía, ex-São Paulo, estão nos planos da diretoria.

O auxiliar técnico Lucas Gonçalves comandará a equipe na partida deste domingo (31), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Lucas, que comandou o treinamento desta sexta-feira (29), na Cidade do Galo, já comandou o Atlético em seis ocasiões, com cinco vitórias e uma derrota (83% de aproveitamento).

Cuca deixa o Galo em meio a críticas pelo desempenho recente e encerra mais um ciclo à frente do time alvinegro, marcado por altos e baixos.

‘Entendo a demissão’, diz Cuca

Em mensagem divulgada pelo próprio clube, o treinador, inclusive, agradeceu o apoio dos jogadores e revelou que já esperava pela demissão

“Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta”, disse o treinador.

“Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”, indicou Cuca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar