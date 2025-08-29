Atlético demite Cuca após derrota em clássico na Copa do Brasil

Treinador foi comunicado da demissão na manhã desta sexta-feira (29), ao chegar à Cidade do Galo / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (29) a saída do técnico Cuca. A decisão foi tomada após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na quarta-feira, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Esta foi a quarta passagem do treinador pelo Galo, onde comandou a equipe em 45 jogos na temporada. O rendimento, considerado irregular pela diretoria, já vinha sendo alvo de avaliações internas antes mesmo do clássico com o Cruzeiro.

Com a saída de Cuca, o Atlético inicia a busca por um novo nome para assumir o comando técnico. Jorge Sampaoli e Luís Zubeldía, ex-São Paulo, estão nos planos da diretoria. O auxiliar técnico Lucas Gonçalves comandará a equipe na partida deste domingo (31), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Lucas, que comandou o treinamento desta sexta-feira (29), na Cidade do Galo, já comandou o Atlético em seis ocasiões, com cinco vitórias e uma derrota (83% de aproveitamento). Cuca deixa o Galo em meio a críticas pelo desempenho recente e encerra mais um ciclo à frente do time alvinegro, marcado por altos e baixos. ‘Entendo a demissão’, diz Cuca Em mensagem divulgada pelo próprio clube, o treinador, inclusive, agradeceu o apoio dos jogadores e revelou que já esperava pela demissão