Arthur garante empenho e prioridade ao Grêmio: ‘Trabalhar para reerguê-lo’

Meio-campista indica que sua dedicação será para retomar o seu melhor futebol no Imortal e que a volta à Seleção Brasileira será consequência / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou nesta sexta-feira (29) o meio-campista Arthur Melo, que retorna ao clube para sua segunda passagem, por empréstimo até junho de 2026. Na sala de coletiva do CT Luiz Carvalho, o ídolo garantiu que a sua prioridade será contribuir para que o Imortal retome o protagonismo “Eu tenho um carinho enorme por todos vocês tricolores, vocês me fazem sentir em casa, vocês são minha família. Como um gremista, quero ver o Grêmio o mais alto possível. Eu preciso muito mais do Grêmio do que ele de mim, sou muito grato ao clube. Quando eu sai, avisei que eu voltava. Hoje estou aqui para contribuir. Vamos trabalhar juntos para reerguer o Grêmio”, prometeu o volante.

“Me comprometo a todos que não vai faltar profissionalismo, garra, raça. E nem ambição de levar esse escudo ao mais alto patamar que possa estar”, acrescentou. Em seguida, o jogador frisou que não pretende usar o Tricolor gaúcho como pretexto para retornar à Seleção Brasileira ou que esse foi o principal motivo para a volta ao Brasil. Na verdade, ele argumentou que o retorno à Amarelinha tem que ser uma consequência. “Futebol é jogo após jogo. Futebol tudo muda rápido e minha principal motivação é fazer bem aqui no Grêmio. Desempenhar futebol e ter continuidade que algumas vezes me faltaram. O primeiro passo é estar bem no Grêmio, fazer o melhor possível aqui, e aí sim dependendo do que eu fizer, pode surgir essa possibilidade, que é um desejo pessoal meu. Agora é pés no chão e trabalhar”, justificou Arthur.



Amadurecimento em período na Europa Após isso, o meio-campista apontou que apesar da trajetória na Europa não ter se desenvolvido como ele imaginava, permitiu-lhe amadurecer em diversos aspectos “Hoje eu me encontro muito melhor do que quando eu saí daqui. A questão do profissionalismo melhorou. Garoto subindo da base só queria entrar dentro de campo e jogar, e não é bem assim. Compartilhei vestiário com lendas do futebol e aprendi. Tenho toda uma preparação para chegar e jogar”, explicou Arthur. Versatilidade para atuar no meio de campo do Grêmio Por fim, o volante frisou que não apresenta ainda as condições físicas para estar em campo. Com relação ao posicionamento, afirmou que está disposto a atuar em qualquer posição no setor criativo.