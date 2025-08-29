Andreas Pereira exalta torcida do Palmeiras e garante: ‘Fiz a melhor escolha’

Meia revela que as mensagens da torcida foram decisivas para o acerto e elogia a estrutura do clube: 'Não se vê nem na Europa' / Crédito: Jogada 10

Andreas Pereira falou pela primeira vez como o novo jogador do Palmeiras. O recém-contratado reforço do clube, aliás, se mostrou muito feliz com o acerto. Ele fez questão de exaltar a torcida e a estrutura que encontrou no time paulista. A sua chegada ao Verdão, contudo, revive uma história bastante marcante. O meia foi o vilão do Flamengo justamente em uma final contra seu novo clube. O jogador, de fato, destacou o enorme carinho que recebeu dos torcedores. A forma como o Palmeiras demonstrou interesse em seu futebol foi um diferencial.

“O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Recebi inúmeras mensagens que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras.” Andreas Pereira se disse impressionado com a estrutura A estrutura do novo clube, inclusive, impressionou muito o jogador. Ele já conhecia a Academia de Futebol de uma passagem com a Seleção Brasileira. “Fiquei muito impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem e, pelo que me falaram, ela está ainda melhor”, afirmou. “Trabalhar em um CT como o do Palmeiras é algo com que todo atleta sonha.” A contratação do meia, contudo, é marcada por uma grande ironia do destino. Em 2021, Andreas Pereira ficou marcado por um erro absolutamente fatal. Na final da Libertadores, quando jogava pelo Flamengo, ele escorregou no campo de defesa. O lance, então, originou o gol do título do Palmeiras, marcado na época por Deyverson.