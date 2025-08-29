Ancelotti corta Vanderson e convoca Vitinho, do Botafogo, para a Seleção Brasileira

Ancelotti corta Vanderson e convoca Vitinho, do Botafogo, para a Seleção BrasileiraLateral-direito do Mônaco fica fora após conversa entre Departamento Médico de seu clube e da própria Seleção
O técnico Carlo Ancelotti fez mais uma alteração em sua lista da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Nesta sexta-feira (29/8), o italiano cortou Vanderson, do Mônaco, e convocou Vitinho, do Botafogo, para seu lugar.
A informação é da própria CBF em seu site oficial. O corte de Vanderson se deu após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção. A mudança acontece depois do corte de Joelinton, do Newcastle. Jean Lucas, do Bahia, entrou em seu lugar.
LEIA MAIS: Botafogo encaminha venda de John ao futebol inglês
A convocação de Ancelotti diz respeito às últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado, o Brasil enfrentará o Chile, no dia 4, e a Bolívia, no dia 9.