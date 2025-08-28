Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco acerta contratação de Carlos Cuesta, do Galatasaray

Vasco acerta contratação de Carlos Cuesta, do Galatasaray

Modelo de negócio permitiria Cruz-Maltino a tentar acertar a contratação de outro zagueiro, possivelmente Nathan Silva
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Carlos Cuesta voltou a ser alvo do Vasco depois do insucesso nas tratativas entre o Galatasaray, da Turquia, e o Spartak Moscou, da Rússia. Assim, depois de retomarem as conversas, a preferência do Cruz-Maltino e do clube turco é pelo empréstimo inicialmente de um ano como modelo ideal de negócio, segundo apuração do Jogada10.  Ambas as partes também devem concordar com a inclusão de uma obrigação de compra envolvendo o estabelecimento de metas.

O acerto por Carlos Cuesta nestas condições também é um movimento estratégico, pois a intenção é fechar com mais um zagueiro. Afinal, caso o Vasco feche com o colombiano por empréstimo, postergaria o pagamento para o ano que vem. Além disso, apenas ocorreria se o jogador atingisse os objetivos definidos em contrato.

Por sinal, também permitiria tentar a contratação de outro zagueiro, mas em definitivo. Inclusive, pelos insucessos nas tratativas com outros alvos, o Cruz-Maltino abriu negociações com o Pumas, do México, pelo defensor brasileiro Nathan Silva.

O Galatasaray não pretende dificultar a saída de Carlos Cuesta. Na verdade, o clube turco quer ceder o jogador para recuperar o investimento, seja de maneira imediata ou não. Isso porque o defensor não se adaptou ao futebol turco.

Negociações anteriores do Vasco na janela

Antes, o Vasco chegou perto de um acerto, mas o Spartak Moscou, da Rússia, entrou na jogada e atrapalhou. Contudo, o clube russo não chegou a um acerto com os turcos. Portanto, Carlos Cuesta voltou a ficar disponível para o Cruz-Maltino, que decidiu retomar as conversas pela contratação do colombiano.

O Vasco prioriza a contratação de mais um zagueiro nesta reta final da janela de transferências. O Cruz-Maltino já acertou com Robert Renan, mas fracassou nas tentativas por Léo Duarte, Nino, Joaquim e Vítor Tormena. Além do defensor apresentado na última terça-feira (26), o clube contratou o volante Thiago Mendes, o meia Matheus França e o atacante Andrés Gómez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar