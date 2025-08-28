Vasco acerta contratação de Carlos Cuesta, do Galatasaray

Modelo de negócio permitiria Cruz-Maltino a tentar acertar a contratação de outro zagueiro, possivelmente Nathan Silva / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Carlos Cuesta voltou a ser alvo do Vasco depois do insucesso nas tratativas entre o Galatasaray, da Turquia, e o Spartak Moscou, da Rússia. Assim, depois de retomarem as conversas, a preferência do Cruz-Maltino e do clube turco é pelo empréstimo inicialmente de um ano como modelo ideal de negócio, segundo apuração do Jogada10. Ambas as partes também devem concordar com a inclusão de uma obrigação de compra envolvendo o estabelecimento de metas. O acerto por Carlos Cuesta nestas condições também é um movimento estratégico, pois a intenção é fechar com mais um zagueiro. Afinal, caso o Vasco feche com o colombiano por empréstimo, postergaria o pagamento para o ano que vem. Além disso, apenas ocorreria se o jogador atingisse os objetivos definidos em contrato.

Por sinal, também permitiria tentar a contratação de outro zagueiro, mas em definitivo. Inclusive, pelos insucessos nas tratativas com outros alvos, o Cruz-Maltino abriu negociações com o Pumas, do México, pelo defensor brasileiro Nathan Silva. O Galatasaray não pretende dificultar a saída de Carlos Cuesta. Na verdade, o clube turco quer ceder o jogador para recuperar o investimento, seja de maneira imediata ou não. Isso porque o defensor não se adaptou ao futebol turco. Negociações anteriores do Vasco na janela Antes, o Vasco chegou perto de um acerto, mas o Spartak Moscou, da Rússia, entrou na jogada e atrapalhou. Contudo, o clube russo não chegou a um acerto com os turcos. Portanto, Carlos Cuesta voltou a ficar disponível para o Cruz-Maltino, que decidiu retomar as conversas pela contratação do colombiano.