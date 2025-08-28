Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tottenham tenta dar chapéu no Chelsea por Xavi Simons

Meia está na Inglaterra e precisa decidir entre os rivais londrinos, enquanto o RB Leipzig pede 70 milhões de euros pela transferência
A reta final da janela de transferências pode ter uma rivalidade maior em Londres. O Tottenham entrou na briga por Xavi Simons e pode dar um chapéu no Chelsea. Os Blues já tinham um acordo encaminhado com o meia-atacante de 22 anos, do RB Leipzig.

De acordo com a ‘Sky Sports’, os Spurs demonstraram interesse no meia do RB Leipzig, que recebeu autorização para definir o futuro e está fora dos treinos com o elenco. Além disso, o jogador já está na Inglaterra e terá de escolher entre os dois rivais de Londres.

O Chelsea contava com um acordo verbal com Simons, mas o Tottenham tenta mudar o rumo da negociação com uma oferta mais atraente. O Leipzig pede cerca de 70 milhões de euros (R$ 448 milhões) para liberar o neerlandês e espera uma proposta oficial para avançar.

Simons vem de uma temporada de destaque, na qual marcou 11 gols e deu 8 assistências pelo clube alemão. Ele havia sido contratado em junho de 2024 por 55 milhões de euros, em transferência do PSG para o RB Leipzig.

