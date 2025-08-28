São Paulo deve ter retorno de Wendell contra o Cruzeiro no Mineirão

O técnico Hernán Crespo ganhou uma boa notícia para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Wendell treinou normalmente nesta quinta-feira (28/8), no CT da Barra Funda, e deve estar à disposição para o duelo do São Paulo contra o Cruzeiro, neste sábado, às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada da competição.

Recuperado de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o jogador participou de toda a atividade com o elenco, sem restrições. A expectativa é de que ele volte ao time titular, especialmente porque Enzo Díaz está suspenso. Wendell não atua desde a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, no Morumbis.