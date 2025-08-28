Santos pode lucrar com venda de Patati para o futebol da Holanda

Criado no Peixe, o atacante foi vendido pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, para o AZ Alkmaar por 7 milhões de euros e Alvinegro terá porcentagem

Em 2024, o Maccabi contratou Patati por 1,3 milhão de euros (R$ 8,2 milhões). No acordo, o Santos garantiu 40% do lucro de uma futura venda. Essa cláusula se ativa agora com a ida do atacante para a Holanda. O Peixe, portanto, ficará com 40% dos 5,7 milhões de euros do lucro, representando 2,28 milhões de euros (R$ 14,4 milhões).

O atacante Weslley Patati, revelado pelo Santos e atualmente no Maccabi Tel Aviv, de Israel, está perto de se transferir para o AZ Alkmaar, da Holanda. A negociação gira em torno de 7 milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Peixe, como clube formador, terá direito a uma porcentagem.

VEJA: STF forma maioria e mantém prisão de Robinho, após condenação por estupro

Contudo, o Santos também vai lucrar pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. Patati chegou ao clube com 15 anos e ficou até o ano passado. Apesar da grande expectativa, não conseguiu corresponder em campo. Desse modo, nesse dispositivo, o Alvinegro deve receber cerca de 175 mil euros (R$ 1,1 milhão).

No total, Patati disputou 33 partidas pelo Santos, marcou dois gols, deu uma assistência e participou da conquista da Série B em 2024. Em Israel, viveu fase bem melhor. Atuou em 40 jogos, fez 14 gols, distribuiu nove assistências e levantou os dois principais títulos do país: a Copa de Israel e o Campeonato Israelense. O desempenho lhe rendeu o apelido de “Mago Brasileiro” entre os torcedores e uma vaga na seleção do campeonato local.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.