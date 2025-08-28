Ruben Amorim pede desculpas ao torcedor após eliminação do United: ‘Estou em choque’

Após queda surpreendente na Copa da Liga Inglesa para o Grimbsy Town, treinador ressalta necessidade de mudanças, sobretudo na postura

Com a surpreendente eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Grimbsy Town, o técnico Ruben Amorim vê a pressão aumentar em relação a seu trabalho à frente do Manchester United. Assim, desde a temporada anterior, quando terminou a Premier League em 15º, pior campanha em 35 anos, o comandante sabe que necessita melhorar caso queira seguir no cargo.

“Acho que os jogadores deixaram bem claro o que eles querem hoje. Isso está muito claro. Não vamos mudar 22 jogadores”, desabafou em entrevista à ITV.