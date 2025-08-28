Renato ignora derrota e manda recado: ‘Pode ter certeza que vamos reverter o placar’

Técnico do Fluminense afirma que seu time foi 'melhor' que o Bahia e 'mereceu a vitória', apesar do placar de 1 a 0 contra na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O técnico Renato Gaúcho se mostrou muito confiante após a derrota do Fluminense. A equipe perdeu para o Bahia por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O jogo de ida ocorreu nesta quinta-feira (28), em Salvador. O treinador, contudo, afirmou que seu time foi superior em campo. Ele, inclusive, mandou um recado otimista para o jogo de volta que acontece dia 10 de setembro. O comandante, enfim, prometeu a classificação no Maracanã. A análise do treinador, sem dúvida, foi bastante polêmica e assertiva. Ele não concordou que o resultado final refletiu o que foi a partida:

“O meu time foi melhor do time do Bahia hoje. Jogou melhor, mereceu a vitória. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos na casa do adversário e fomos melhores.” Na coletiva de imprensa, o técnico, no entanto, também reconheceu a importância de marcar gols. Em resposta a um jornalista, admitiu que definição de um vencedor no jogo é a bola na rede. “Tudo bem que você vai falar que o que vale é a bola na rede. Eu concordo também. O que vale é a bola na rede”, ponderou o comandante do time tricolor. Renato valoriza equipe nordestina Para valorizar a atuação de sua equipe, Renato fez questão de exaltar o adversário. Ele lembrou que o Bahia vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro.

“Nós enfrentamos uma equipe que está entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está invicta aqui há muito tempo. Uma equipe muito boa”, disse o treinador. A confiança na classificação, por fim, é total para o jogo de volta. Renato Gaúcho convocou a torcida para a partida no Rio de Janeiro. O duelo ocorre no dia 10 de setembro, no Maracanã. “Pode ter certeza que lá nós teremos mais 90 minutos para fazer o nosso dever de casa. Temos todas as condições de reverter o placar”, finalizou o técnico.