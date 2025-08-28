Provável titular no Bragantino, Gustavo Marques quer ‘virada de chave’ no Brasileirão

Defensor, de 23 anos, que veio do Benfica em julho por empréstimo até metade de 2026, pode ser o substituto do suspenso Pedro Henrique na zaga / Crédito: Jogada 10

Devido à suspensão do zagueiro Pedro Henrique pelo terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, Fernando Seabra, treinador do Red Bull Bragantino, vai precisar rodar o elenco para o duelo com o Botafogo, no Rio de Janeiro, neste sábado (30), às 18h30 (de Brasília). Contratado pelo Massa Bruta em julho deste ano, o zagueiro Gustavo Marques deve ganhar nova oportunidade entre os titulares. Assim, o defensor afirmou que a vitória sobre o Fluminense, no último sábado, por 4 a 2, serviu para devolver a confiança ao elenco. “Temos tido uma boa semana de treino e, após a vitória, estamos sentindo que as coisas estão se encaixando mais ainda. O Botafogo é uma grande equipe e jogar no Rio sempre vai ser um desafio, mas vamos ouvir o professor Seabra, nos unir e ir atrás de um bom resultado. O Seabra é um grande treinador e acreditamos no trabalho dele. O time viveu uma grande fase no começo da competição e tem todas as condições de voltar àquele momento”, projetou.

Zagueiro atuou em cinco partidas pelo Bragantino Após estrear como profissional pelo América-MG em 2022, Marques teve uma ascensão meteórica e foi contratado pelo Benfica, de Portugal. No Velho Continente, foi titular no time B e chegou a disputar uma partida pelo elenco profissional antes de ser emprestado ao Massa Bruta. Desde que chegou, o zagueiro atuou cinco vezes pelo clube – a última delas diante do Fluminense, quando entrou para ajudar a segurar a pressão no final do jogo. De acordo com Gustavo Marques, o triunfo sobre o clube carioca foi importante para a sequência da temporada. “Foi um jogo difícil, mas uma vitória contra um time grande como o Fluminense sempre vai ajudar a fortalecer qualquer equipe. Estou muito feliz que conseguimos segurar a pressão e quem sabe virar a chave no Brasileirão”, avaliou. Pelo Brasileirão, Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada.