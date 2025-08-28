Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Provável titular no Bragantino, Gustavo Marques quer ‘virada de chave’ no Brasileirão

Defensor, de 23 anos, que veio do Benfica em julho por empréstimo até metade de 2026, pode ser o substituto do suspenso Pedro Henrique na zaga
Devido à suspensão do zagueiro Pedro Henrique pelo terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, Fernando Seabra, treinador do Red Bull Bragantino, vai precisar rodar o elenco para o duelo com o Botafogo, no Rio de Janeiro, neste sábado (30), às 18h30 (de Brasília). Contratado pelo Massa Bruta em julho deste ano, o zagueiro Gustavo Marques deve ganhar nova oportunidade entre os titulares. Assim, o defensor afirmou que a vitória sobre o Fluminense, no último sábado, por 4 a 2, serviu para devolver a confiança ao elenco.

“Temos tido uma boa semana de treino e, após a vitória, estamos sentindo que as coisas estão se encaixando mais ainda. O Botafogo é uma grande equipe e jogar no Rio sempre vai ser um desafio, mas vamos ouvir o professor Seabra, nos unir e ir atrás de um bom resultado. O Seabra é um grande treinador e acreditamos no trabalho dele. O time viveu uma grande fase no começo da competição e tem todas as condições de voltar àquele momento”, projetou.

Zagueiro atuou em cinco partidas pelo Bragantino

Após estrear como profissional pelo América-MG em 2022, Marques teve uma ascensão meteórica e foi contratado pelo Benfica, de Portugal. No Velho Continente, foi titular no time B e chegou a disputar uma partida pelo elenco profissional antes de ser emprestado ao Massa Bruta. Desde que chegou, o zagueiro atuou cinco vezes pelo clube – a última delas diante do Fluminense, quando entrou para ajudar a segurar a pressão no final do jogo.

De acordo com Gustavo Marques, o triunfo sobre o clube carioca foi importante para a sequência da temporada.

“Foi um jogo difícil, mas uma vitória contra um time grande como o Fluminense sempre vai ajudar a fortalecer qualquer equipe. Estou muito feliz que conseguimos segurar a pressão e quem sabe virar a chave no Brasileirão”, avaliou.

Pelo Brasileirão, Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada.

