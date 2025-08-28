Pela primeira vez, Brasileirão terá transmissão no Reino Unido e Irlanda

Pacote não inclui as partidas do Flamengo como mandante, já que o clube ainda não assinou contrato para a cessão dos direitos

Pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro chegará às telas do Reino Unido e da Irlanda. A 1190 Sports, responsável pela comercialização internacional da competição, anunciou nesta quinta-feira (28) um pacote de 11 novos acordos de transmissão em diferentes continentes. A novidade, porém, não inclui as partidas do Flamengo como mandante, já que o clube ainda não assinou contrato para a cessão dos direitos. A informação é do jornal ‘Estado de S. Paulo’.

O acerto terá validade até 2027 e reforça a expectativa de consolidação entre a Liga Forte União (LFU) e a Libra, que estudam formar um bloco único de negociação. A operação, inclusive, também marca a retomada de uma parceria: entre 2020 e 2023, a própria 1190 Sports já havia distribuído o Brasileirão para mercados internacionais.