Palmeiras receberá quase R$ 38 milhões com venda de joia ao futebol espanhol

Alviverde tem conversas com o Almería, da Espanha, para vender o atacante Thalys. Negociação deve ser concluída nos próximos dias

Inclusive, o discurso dos dois clubes é de otimismo para que o negócio seja sacramentado com agilidade. Anteriormente, o Palmeiras estava inclinado a vender Thalys ao Olympiacos, da Grécia. Porém, no final de semana anterior, o Almería, da Segunda Divisão da Espanha, tomou a dianteira das conversas.

O Palmeiras avançou em conversas com o Almería, da Espanha, para vender o jovem atacante Thalys, nesta quinta-feira (28). O Alviverde provavelmente receberá 6 milhões de euros (quase R$ 38 milhões na cotação atual) pelo atleta oriundo de sua base. As tratativas estão em estágio avançado e a tendência é de que tenham um desfecho positivo nos próximos dias.

Os dois clubes europeus apresentaram propostas financeiramente semelhantes, mas o diferencial para haver uma preferência ao Almería é a possibilidade em atuar em uma liga mais relevante, mesmo que não seja a principal divisão do país. Thalys foi campeão brasileiro sub-20 pelo Palmeiras, na última terça-feira (26). Na oportunidade, o atacante desperdiçou um pênalti no tempo normal e converteu outro na disputa por pênaltis.

Passagem pelo Palmeiras

O atleta, de 20 anos, atuou em 13 partidas pelo time profissional do Alviverde neste ano e marcou dois gols, ambos no Campeonato Paulista. Um deles no empate com o Noroeste e outro na vitória sobre o Santos. Ele também viajou com a delegação para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Contudo, teve poucas oportunidades, competindo por espaço no ataque com Vitor Roque e Flaco López.

Thalys surgiu no CRB e chegou ao Palmeiras em 2021, inicialmente para a integrar a equipe sub-17. Após boa evolução, passou também pelo sub-20, onde viveu sua melhor temporada em 2024, marcando 32 gols em 46 partidas. Em sua passagem nas categorias inferiores, ele venceu os Paulistas sub-17 e sub-20, Copa do Brasil sub-17, Brasileirão sub-17, bicampeonato brasileiro sub-20, além da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

