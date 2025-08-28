Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar avança na recuperação e volta a correr no CT do São Paulo

Meia tricolor completa cinco semanas de tratamento após fratura em vértebras lombares e inicia nova etapa rumo ao retorno aos gramados
O São Paulo recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. Afinal, Oscar voltou a correr no gramado do CT da Barra Funda, pouco mais de um mês depois de sofrer uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3).

O camisa 8, que se recupera de dores na região, também tem realizado exercícios de fortalecimento sob supervisão dos fisioterapeutas do clube. Segundo o departamento médico, o prazo inicial estimado para retorno era de quatro a oito semanas, mas já se passaram cinco desde a lesão.

Oscar se machucou no clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após disputar uma bola pelo alto, caiu de forma desequilibrada no gramado e precisou ser substituído. Sem o meia, o técnico Hernán Crespo tem montado o meio de campo com Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson.

No entanto, Marcos Antônio também sofreu uma lesão recentemente, ampliando a lista de desfalques do Tricolor. A expectativa no clube é de que Oscar consiga acelerar o processo de transição física nas próximas semanas, mas ainda não há previsão para sua volta aos jogos oficiais.

