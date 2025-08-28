No Botafogo, Paola pede ‘cabeça no lugar’ para decisão na A2 do Brasileiro

Apesar do ambiente desfavorável no placar e por atuar fora de casa, o clima pelo lado das Gloriosas é de confiança. De acordo com a atacante Paola, além da expectativa que já está em alta, a parte mental vai ser de suma importância para a equipe reverter o atual quadro.

No próximo sábado (30), Santos e Botafogo vão definir o campeão do Brasileirão Feminino da Série A2. No primeiro encontro, que ocorreu no estádio Nilton Santos, as Sereias conseguiram uma importante vitória por 1 a 0.

“A expectativa está alta. O time está concentrado em fazer tudo aquilo que trabalhamos todos os dias. Sabemos que o Santos é uma baita equipe que tem as suas qualidades, mas vamos em busca de fazer uma boa partida. Sempre com os pés no chão e a cabeça no lugar”, detalha Paola.

A campanha do Botafogo para chegar à decisão nacional contou, até então, com sete triunfos, três empates e apenas uma derrota. Justamente, no último fim de semana, na ida da final. Nesse sentido, Paola entende que um dos elementos que notoriamente colaboram para a campanha consistente é a mistura entre experiência e juventude do plantel.

“Bom, acredito que essa mescla de idades é o que deixa nosso grupo bom e competitivo com a experiência e juventude. Assim como aprendemos coisas boas com elas acho que temos também uma parte a agregar no time.”

Fato é que, independente do troféu, as duas equipes já atingiram o importante objetivo do acesso. Com isso, enquanto 3B da Amazônia e Sport caíram, Botafogo e Santos disputarão a elite do futebol feminino brasileiro na temporada 2026.