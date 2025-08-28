Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Botafogo, Paola pede ‘cabeça no lugar’ para decisão na A2 do Brasileiro

Avante das Gloriosas destacou mescla que compõe elenco que briga pelo título
No próximo sábado (30), Santos e Botafogo vão definir o campeão do Brasileirão Feminino da Série A2. No primeiro encontro, que ocorreu no estádio Nilton Santos, as Sereias conseguiram uma importante vitória por 1 a 0.

Apesar do ambiente desfavorável no placar e por atuar fora de casa, o clima pelo lado das Gloriosas é de confiança. De acordo com a atacante Paola, além da expectativa que já está em alta, a parte mental vai ser de suma importância para a equipe reverter o atual quadro.

“A expectativa está alta. O time está concentrado em fazer tudo aquilo que trabalhamos todos os dias. Sabemos que o Santos é uma baita equipe que tem as suas qualidades, mas vamos em busca de fazer uma boa partida. Sempre com os pés no chão e a cabeça no lugar”, detalha Paola.

A campanha do Botafogo para chegar à decisão nacional contou, até então, com sete triunfos, três empates e apenas uma derrota. Justamente, no último fim de semana, na ida da final. Nesse sentido, Paola entende que um dos elementos que notoriamente colaboram para a campanha consistente é a mistura entre experiência e juventude do plantel.

“Bom, acredito que essa mescla de idades é o que deixa nosso grupo bom e competitivo com a experiência e juventude. Assim como aprendemos coisas boas com elas acho que temos também uma parte a agregar no time.”

Fato é que, independente do troféu, as duas equipes já atingiram o importante objetivo do acesso. Com isso, enquanto 3B da Amazônia e Sport caíram, Botafogo e Santos disputarão a elite do futebol feminino brasileiro na temporada 2026.

