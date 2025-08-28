Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Newcastle fecha contratação do substituto de Isak

Atacante de 23 anos chega após temporada de destaque no Stuttgart, pelo valor de 85 milhões de euros
Autor Jogada 10
O Newcastle fechou um acordo com o Stuttgart para contratar o atacante Nick Woltemade. O clube inglês vai pagar 85 milhões de euros (R$ 544 milhões) pelo jovem alemão de 23 anos, que deve assumir o lugar de Alexander Isak, prestes a se transferir para o Liverpool. A informação é do jornalista Florian Plettenberg, especialista no mercado de transferências do futebol europeu.

Além disso, Woltemade já aceitou a proposta do Newcastle e se despediu dos colegas no Stuttgart.

Com duas convocações pela seleção alemã, o atacante teve grande desempenho na temporada 2024/25, com 17 gols em 33 partidas oficiais. Entre eles, destacou-se o gol na final da Copa da Alemanha, que ajudou na conquista do título.

