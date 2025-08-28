Newcastle fecha contratação do substituto de Isak

Atacante de 23 anos chega após temporada de destaque no Stuttgart, pelo valor de 85 milhões de euros

O Newcastle fechou um acordo com o Stuttgart para contratar o atacante Nick Woltemade. O clube inglês vai pagar 85 milhões de euros (R$ 544 milhões) pelo jovem alemão de 23 anos, que deve assumir o lugar de Alexander Isak, prestes a se transferir para o Liverpool. A informação é do jornalista Florian Plettenberg, especialista no mercado de transferências do futebol europeu.

