MLS bate recorde de gastos e se torna a 8ª liga que mais investe no mundo

Clubes da liga americana gastaram 336 milhões de dólares em 2025, com destaque para Los Angeles FC, Atlanta United e Cincinnati

LEIA MAIS: Messi anuncia seu último jogo em casa nas Eliminatórias pela Argentina

Os clubes da Major League Soccer (MLS) bateram um recorde de investimentos no mercado de transferências em 2025, com 336 milhões de dólares (R$ 1.8 bilhões) gastos, de acordo com informações divulgadas pela liga americana nesta quinta-feira (28).

O valor é mais que o dobro do registrado em 2024, quando os clubes investiram 188 milhões de dólares (R$ 1 bilhão).

A oitava liga que mais gasta no mundo

Com esse desempenho, a MLS ficou em oitavo lugar entre as ligas que mais gastaram em 2025, superando em mais de duas vezes os números de ligas como a Liga MX, a primeira divisão da Argentina e a Pro League da Bélgica.

O relatório destaca ainda que a MLS quebrou seu próprio recorde de gastos em contratações individuais três vezes ao longo do ano.

Destaques do mercado na MLS

O Los Angeles FC liderou os investimentos ao pagar 26,5 milhões de dólares (R$ 143 milhões) pelo sul-coreano Son Heung-Min. Na mesma temporada, o Atlanta United investiu 22 milhões de dólares (R$ 118,8 milhões) pelo atacante marfinense Emmanuel Latte Lath, e o Cincinnati gastou 16,3 milhões de dólares (R$ 88 milhões) para contratar o togolês Kevin Denkey.