Magnata grego confirma intenção de investir no futebol brasileiro

Controlador de Olympiacos (GRE), Nottingham Forest (ING) e Rio Ave (POR), Evangelos Marinakis confirmou a intenção de investir no futebol brasileiro, nesta quinta-feira (28), em entrevista ao canal “TNT”, durante o sorteio desta edição da Liga dos Campeões da Europa. O magnata grego, porém, não citou o nome do Botafogo, apesar de uma aproximação recente com o sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor.

“Temos examinado vários clubes. Há um grande interesse nas categorias de base, nos jovens talentos. Como eu disse, estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, em São Paulo. Tivemos sérias discussões e negociações. O Brasil é um país que amo, eu realmente valorizo o talento, o espírito, o fato de o futebol ser um estilo de vida. Amamos esse país e respeitamos muito os talentos e as tradições do futebol”, ponderou o grego.