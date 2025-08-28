Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesão de André Silva abre espaço para Tapia engatar sequência no São Paulo

Com terceiro atacante afastado por ruptura ligamentar em 2025, Tricolor busca soluções ofensivas para enfrentar o Cruzeiro
O São Paulo enfrenta uma nova dificuldade no setor ofensivo. Afinal, diante do Atlético-MG, André Silva sofreu uma grave lesão ligamentar e não deve atuar novamente nesta temporada. Com o desfalque, o recém-contratado Gonzalo Tapia ganha chances de sequência sob o comando de Hernán Crespo.

A primeira oportunidade de Tapia deve surgir já neste sábado, às 21h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juan Dinenno, que poderia ser alternativa no ataque, não poderá atuar por questões contratuais, o que fortalece a posição do chileno. Outra opção seria improvisar Luciano como centroavante.

O desempenho recente de Tapia também pesa a favor. Enquanto Dinenno soma apenas três jogos pelo Tricolor sem marcar gols, o chileno já deixou sua marca duas vezes pelo São Paulo, incluindo um tento na última rodada contra o Galo.

O drama ofensivo do São Paulo

André Silva se tornou o terceiro centroavante do São Paulo a sofrer uma lesão ligamentar no joelho em 2025. Antes dele, Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em maio, durante a vitória sobre o Botafogo na quarta rodada do Brasileirão. Em julho, o jovem Ryan Francisco, destaque da Copinha, também sofreu ruptura no LCA e lesão no menisco do joelho esquerdo em treino no CT da Barra Funda, ficando afastado até 2026.

Assim, o atacante André Silva havia assumido a titularidade na ausência de Calleri e vinha sendo peça-chave no esquema de Crespo. Agora, o Tricolor aposta em Tapia para manter a competitividade no ataque enquanto busca alternativas para a reta final da temporada.

