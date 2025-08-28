Lesão de André Silva abre espaço para Tapia engatar sequência no São Paulo

A primeira oportunidade de Tapia deve surgir já neste sábado, às 21h, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juan Dinenno, que poderia ser alternativa no ataque, não poderá atuar por questões contratuais, o que fortalece a posição do chileno. Outra opção seria improvisar Luciano como centroavante.

O São Paulo enfrenta uma nova dificuldade no setor ofensivo. Afinal, diante do Atlético-MG, André Silva sofreu uma grave lesão ligamentar e não deve atuar novamente nesta temporada. Com o desfalque, o recém-contratado Gonzalo Tapia ganha chances de sequência sob o comando de Hernán Crespo.

O desempenho recente de Tapia também pesa a favor. Enquanto Dinenno soma apenas três jogos pelo Tricolor sem marcar gols, o chileno já deixou sua marca duas vezes pelo São Paulo, incluindo um tento na última rodada contra o Galo.

O drama ofensivo do São Paulo

André Silva se tornou o terceiro centroavante do São Paulo a sofrer uma lesão ligamentar no joelho em 2025. Antes dele, Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em maio, durante a vitória sobre o Botafogo na quarta rodada do Brasileirão. Em julho, o jovem Ryan Francisco, destaque da Copinha, também sofreu ruptura no LCA e lesão no menisco do joelho esquerdo em treino no CT da Barra Funda, ficando afastado até 2026.

Assim, o atacante André Silva havia assumido a titularidade na ausência de Calleri e vinha sendo peça-chave no esquema de Crespo. Agora, o Tricolor aposta em Tapia para manter a competitividade no ataque enquanto busca alternativas para a reta final da temporada.