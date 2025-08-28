Lecce x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (29), Lecce e Milan se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Via del Mare, na cidade de Lecce, em partida válida pela 2ª rodada da Serie A. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Messi anuncia seu último jogo em casa nas Eliminatórias pela Argentina Como chega o Lecce O Lecce aposta na vantagem de jogar em casa para surpreender o Milan e arrancar pontos de um dos favoritos ao título. Além disso, o time quer aproveitar a má fase dos adversários para buscar a primeira vitória nesta edição do Italiano. Na primeira rodada, o Lecce visitou o Genoa e ficou no empate sem gols. Agora, o time faz sua estreia em casa e vai tentar manter a invencibilidade no Calcio. Além disso, o clube venceu a Juve Stabia na primeira fase da Copa da Itália e chega embalado para manter o bom momento. Contudo, o técnico Eusebio di Francesco terá duas baixas para o duelo contra o Milan. Isto porque Filip Marchwinski e Gaby Jean, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Milan Por outro lado, o Milan já começa a sua trajetória na Serie A pressionado. Após uma temporada 2024/25 decepcionante, o time estreou no Italiano com uma derrota em casa para a Cremonese, no último final de semana, por 2 a 1, e San Siro. Luka Modric foi a principal contratação do Milan nesta janela de transferências, porém mesmo sendo titular, o clube não conquistou a vitória na primeira rodada. Dessa maneira, o clube de Milão precisa buscar o resultado positivo fora de casa para somar os primeiros pontos no Italiano e não deixar os seus principais rivais abrirem vantagem na parte de cima da tabela.