Kaio aponta dificuldades e valoriza empate com Vasco

“Jogamos bem. Sabíamos que seria um jogo difícil, tentamos segurar o jogo depois de marcar o gol, mas agora o mais importante é fazer um resultado positivo em casa”, disse Kaio.

Recuperado de lesão, Kaio Pantaleão voltou a jogar pelo Botafogo. Titular no empate com o Vasco por 1 a 1 , nesta quarta-feira (27), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o zagueiro foi um dos destaques da partida. Dessa forma, ele valorizou o resultado e a oportunidade de decidir a vaga em casa, no próximo dia 11, no Nilton Santos.

Kaio Pantaleão sofreu a lesão no fim do primeiro tempo da derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, no último dia 3 de agosto. O jogador havia conquistado a vaga entre os titulares após a saída de Jair e a lesão de Bastos, no entanto, também se machucou. Dessa forma, o técnico Davide Ancelotti precisou recorrer a outras soluções, como David Ricardo ou Marçal.

Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O vencedor avança à semifinal para enfrentar Bahia ou Fluminense. Em caso de nova igualdade, a decisão será definida nos pênaltis. Antes, o Glorioso recebe o Bragantino, sábado (30), às 18h30, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão.

