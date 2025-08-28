Investidores devem apresentar proposta pela SAF do Fluminense nas próximas semanas

Fundo de 15 torcedores milionários do clube buscam adquirir cotas da empresa que comandará o futebol do Tricolor caso a SAF seja aprovada / Crédito: Jogada 10

Com o modelo definido, o Fluminense deve receber, nas próximas semanas, a proposta dos investidores que desejam comprar a SAF tricolor. Afinal, 15 torcedores milionários do clube buscam adquirir cotas da empresa que comandará o futebol. Antes disso, a possível venda depende da aprovação de conselheiros e sócios. A informação é do portal “ge”. A Lazuli Partners, uma gestora de investimentos, subsidiária LZ Sports, futura administradora da empresa, reuniu os cotistas e está por detalhes para divulgar o documento sobre o assunto. Eles discutem a possibilidade de criação no futuro de cotas menores na empresa para a compra de outros torcedores.