Gui Negão, do Corinthians, desperta sensação de ‘flashback’ em jornalista: ‘Vi o Viola’

Atacante decidiu o jogo para o Alvinegro diante do Athletico, em plena Ligga Arena, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil
A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico, pela ida das quartas da Copa do Brasil, teve um protagonista especial: Gui Negão. Com apenas 18 anos, o atacante decidiu o confronto e teve um desempenho que remeteu ao início de Viola pelo clube. Ou pelo menos causou isso em André Rizek, do SporTV.

Ainda embalado pela vitória do Alvinegro, o apresentador da Globo traçou um paralelo do início do jovem no profissional com o do ídolo histórico. “Sou velho… i o Viola começar no Corinthians, mirrado, dando carrinho pra fazer gol. O Gui Negão é um flashback pra mim. Mais alguém?”, questionou.

Paulo Sérgio Rosa, o Viola, iniciou sua trajetória no profissional com gol do título paulista de 1988 contra o Guarani. A qualidade no decorrer da carreira o levou à Seleção Brasileira, onde sagrou-se campeão do mundo em 1994.

O momento no Corinthians

O atacante balançou as redes da Ligga Arena aos 58 minutos de partida, após boa jogada de Vitinho e Matheuzinho. O gol, aliás, garantiu vitória e vantagem ao Alvinegro para o duelo de volta, em plena Neo Química Arena.

Além de decidir a partida, o jovem também deu um recado a Dorival Jr. em seu terceiro jogo consecutivo como titular. Ele vem aproveitando as oportunidades em meio à ausência de Yuri Alberto e se consolidando como peça importante para o técnico.

Corinthians e Athletico se reencontram no dia 10 de setembro para definir uma das vagas na semifinal da Copa do Brasil. Com a vantagem, o Timão precisa apenas de um empate no tempo regulamentar para avançar de fase.

E o contrato de Gui Negão?

O bom momento acende alerta nos bastidores quanto a possíveis interessados no atleta. Não à toa, o clube iniciou conversas com o staff do atacante para ampliar a vigência do contrato, que vai até 2027.

Além disso, o jogador possui multa rescisória de R$ 40 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 629 milhões) para o exterior. O valor doméstico é considerável acessível e um dos motivadores para possível renovação contratual.

De acordo com a Rádio Itatiaia, as conversas têm avançado bem e a renovação deve ocorrer em breve.

Nova joia do Parque São Jorge

Revelado pela base alvinegra, o atacante desponta como mais uma joia em um elenco que ainda busca estabilidade no Brasileirão. Antes de brilhar contra o Athletico, já havia deixado sua marca contra Bahia e Vasco, sempre mostrando oportunismo dentro da área.

