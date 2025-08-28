Grêmio anuncia contratação de Arthur

Arthur está de volta ao Grêmio. Após sete anos, o Tricolor anunciou nesta quinta-feira (28) o retorno do volante. Campeão da Libertadores de 2017, o volante de 29 anos chega por empréstimo junto a Juventus, da Itália, até junho de 2026. O empréstimo, aliás, é válido até o fim do vínculo do jogador com o clube italiano. Portanto, ele ficará livre no mercado e poderá assinar em definitivo logo depois.

“Sempre tive um vínculo muito forte com o Grêmio. Cheguei aqui com 13 anos, minhas raízes são daqui. Quando surgiu o primeiro interesse, a gente conversou bastante. Era uma situação complicada porque dependia da Juventus, tinha outras propostas melhores. Mas eu bati o pé porque queria voltar para casa. Estou muito feliz por estar de volta”, disse