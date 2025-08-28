Flamengo e patrocinadora preparam shows e ativações contra o Grêmio

Betano também estreia no uniforme do Rubro-Negro, neste domingo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Além da estreia no uniforme, Flamengo e Betano, nova patrocinadora máster do clube, preparam uma grande festa para celebrar o início oficial da parceria. O “evento” vai ocorrer no próximo domingo, às 16h, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pré-jogo terá shows com artistas populares e ativações por parte da empresa de apostas esportivas. A ideia é aproveitar a exposição que a partida terá, já que acontecerá no horário nobre do domingo. Os ingressos, inclusive, já estão esgotados. São cerca de 60 mil entradas comercializadas e 64 mil emitidas. Além disso, haverá mosaicos 3D nos setores Norte e Sul e escudos do Flamengo personalizados no Setor Leste (20 mil).