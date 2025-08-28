Fim das investigações sobre invasão à mansão de Grealish afeta família do jogador

Emprestado ao Everton, jogador chegou a desabafar nas redes sociais logo após a ação do grupo, que culminou em roubo milionário / Crédito: Jogada 10

A imprensa britânica descreveu como “devastadora” a reação de Jack Grealish e Sasha Attwood após a polícia de Cheshire, na Inglaterra, encerrar as investigações sobre o assalto milionário à residência do casal. O caso ocorreu em Knutsford, no Boxing Day de 2023, e terminou sem desfecho. Os criminosos aproveitaram a ausência do jogador, que defendia o City diante do Everton na ocasião, para invadir a mansão avaliada em 5,6 milhões de euros. Dentro da casa estavam Sasha e outros dez familiares de Jack, que acionaram a polícia assim que notaram a presença dos homens.

Apesar do chamado, Sasha não evitou o roubo de joias, relógios e pertences avaliados em mais de um milhão de euros. Vale destacar que, à época, a polícia lidava com uma série de gangues especializadas em assaltos a residências de atletas. Em comunicado nessa quarta-feira (27), a polícia local informou que “o caso foi encerrado sem nenhum suspeito identificado”. Mas reiterou que “caso alguma informação venha à tona, será novamente analisada pelos agentes”. Impacto emocional no casal O jornal The Sun, citado pelo Daily Mail, informou que a decisão da Polícia gerou frustração e medo no casal. Isso porque a gangue que realizou o ataque permanece impune e pode voltar a encontrá-los. À época, o jogador mostrou-se extremamente abalado com o crime. “Não consigo nem começar a explicar o quanto estou devastado com o arrombamento que ocorreu em minha casa. Minha família significa o mundo para mim. Nada é mais importante do que garantir a segurança deles”, dizia um trecho.