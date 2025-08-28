Eleito melhor em campo, Jair fala sobre renovação com o Vasco

Volante, autor do gol de empate do Cruz-Maltino contra o Botafogo, tem contrato apenas até o fim da temporada; veja o que ele falou

Após o empate do Vasco em 1 a 1 contra o Botafogo , na última quarta-feira (27/8), o volante Jair ganhou o prêmio de melhor em campo pelo patrocinador da Copa do Brasil. E, a jornalistas presentes na zona mista de São Januário, o jogador abordou alguns assuntos, como a confiança do técnico Fernando Diniz e uma possível renovação com o Cruz-Maltino.

O camisa 8, autor do gol do Vasco ainda no primeiro tempo, comemorou a sequência com o treinador. Afinal, ele participou de cinco dos últimos seis jogos do time na temporada. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Botafogo: Jair e Cauan Barros são os destaques

“Estou feliz. O (Fernando) Diniz me passou confiança, que eu precisava. Fiquei muito tempo parado ano passado e agora estou tendo uma sequência muito boa. Feliz pelo gol, claro que temos que melhorar muito para o segundo jogo. Espero manter essa sequência e corresponder à altura”, disse, relembrando de sua lesão de LCA no joelho esquerdo que o tirou de ação por quase dez meses.

Jair, então, foi perguntado sobre sua renovação com o Gigante da Colina. Isso porque seu contrato expira em dezembro de 2025, o que o possibilita assinar de graça com qualquer outro clube para o próximo ano. Segundo o próprio, porém, ainda não há conversas sobre o assunto junto à direção.