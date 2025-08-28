Dos campeões sub-20 aos profissionais: jogadores do Flamengo se despedem de Matheus Gonçalves

Negociado com Al-Ahli, da Arábia Saudita, o jovem compartilhou um vídeo de agradecimento ao clube e aos torcedores nas redes sociais

Wallace, por exemplo, não escondeu o misto de sentimentos com a saída do amigo. Em tom de lamento, acrescentou emojis de choro para marcar a tristeza pela ‘separação’ do irmão, mas, em contrapartida, mostrou-se orgulhoso com o novo desafio na carreira do jovem.

A saída de Matheus Gonçalves para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, mobilizou o vestiário do Flamengo na última quarta-feira (27). Assim que o meia anunciou sua despedida nas redes sociais, colegas de base e atletas do time principal encheram a publicação de mensagens. Carbone, Leo Nannetti, Léo Pereira, Wallace Yan e Evertton Araújo foram alguns dos que fizeram questão de se pronunciar sobre a transferência.

Matheus Gonçalves deixa o Rubro-Negro pela porta da frente, com o inédito bicampeonato da história do Mundial de Clubes Sub-20. O meia atuou como titular diante do Barcelona, para um público recorde no Maracanã, e fechou sua trajetória com mais um título na prateleira — segundo dele na competição, visto que esteve em campo em 2024.

O meia ainda defendeu o Rubro-Negro em 15 oportunidades pelo time profissional nesta temporada, com dois gols marcados. Os outros quatro tentos ocorreram durante sua trajetória de 39 partidas pela equipe principal entre 2022 e 2024 — sem contabilizar, evidentemente, os números de 2025.

Adeus de Matheus Gonçalves

Apesar de só ter 20 anos, o garoto colecionou momentos para recordar no clube. Ele, inclusive, deixou claro o quanto este momento de despedida mexe com sua história e sua carga emocional.

“Essa pergunta (sobre a saída) é muito difícil, pois já vivi muitas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, jogava futsal e campo. Sempre senti algo especial. (…) Realizei o meu maior sonho, virar jogador profissional. Chegou a hora de trilhar um novo caminho, uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado, Nação! E muito obrigado, Flamengo”, se despediu.