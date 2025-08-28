Diniz teve papel decisivo nas últimas contratações do Vasco na atual janela

Treinador conversou com zagueiro colombiano e foi fundamental para destravar negócios e reforçar o elenco para o restante da temporada / Crédito: Jogada 10

O Vasco segue na busca para reforçar o elenco até o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. Nas últimas quatro negociações (Robert Renan, Andrés Gómez, Matheus França e Carlos Cuesta), o técnico Fernando Diniz teve participação efetiva. Afinal, conversou com atletas e ajudou a destravar as transações para um final feliz e um salto de qualidade ao grupo. A informação é do portal “ge”. Afinal, Carlos Cuesta sempre foi o nome preferido da comissão técnica para reforçar o sistema defensivo. No entanto, o Spartak Moscou entrou na jogada, com um salário maior e por pouco não levou o zagueiro. A negociação não avançou por causa de detalhes e divergências com o Galatasaray, da Turquia, algo que abriu espaço para o Cruz-Maltino voltar a carga.

Técnico despista sobre novos negócios Apesar de ter sido decisivo nas conversas, Diniz afirmou que não sabe se o Vasco terá mais contratações até o fim da janela. O profissional, então, preferiu despistar sobre possíveis novas chegadas. Vale lembrar que o clube ainda negocia com o Pumas, do México, pelo zagueiro Nathan Silva. “Não está fechado, mas eu não sei se o Vasco vai ter mais contratações para frente. Contratar sempre é difícil, não é fácil acertar contratação, principalmente com pouco recurso financeiro, eu já falei isso mais de uma vez”, disse. “Esses jogadores foram monitorados por todo departamento, eu não sou um treinador de ficar indicando um monte de jogadores. Tenho calma, porque a chance de você errar quando você quer trazer, só para você dar uma satisfação para fora, para o torcedor, você acaba cometendo erros que depois você não consegue corrigir. Eu acho que na dúvida você não tem que trazer quase nunca, a gente tem que ter um pouquinho mais de certeza para poder fazer as indicações”, ressaltou.